В России
Опубликовано 08 июля 2025, 11:19
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Российский электромобиль «Атом» получит новые модификации

Производитель рассматривает кроссоверы, минивэны и полноприводные версии
Компания «Атом» изучает возможность расширения модельного ряда своего электромобиля. Как сообщил операционный директор по маркетингу Олег Вахромеев, на базе существующей модульной платформы можно будет выпускать кроссоверы, минивэны и полноприводные версии.
Российский электромобиль «Атом» получит новые модификации
© Атом

По словам представителя компании, текущая конструкция платформы позволяет адаптировать её под автомобили разных размеров и типов. В настоящее время эти варианты находятся на стадии исследования. Первоначально степень локализации производства составит 60%, но в дальнейшем её планируют увеличить до 70%.

Электромобиль «Атом» будет соответствовать требованиям законодательства о локализации такси. Это открывает перспективы для использования машины в коммерческих перевозках.

Разработчики подчёркивают универсальность своей платформы, которая рассматривается как самостоятельный продукт. Такая гибкость конструкции даёт возможность варьировать модельный ряд без кардинальной переработки базовой технологии.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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