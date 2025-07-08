Российский электромобиль «Атом» получит новые модификации

По словам представителя компании, текущая конструкция платформы позволяет адаптировать её под автомобили разных размеров и типов. В настоящее время эти варианты находятся на стадии исследования. Первоначально степень локализации производства составит 60%, но в дальнейшем её планируют увеличить до 70%.

Электромобиль «Атом» будет соответствовать требованиям законодательства о локализации такси. Это открывает перспективы для использования машины в коммерческих перевозках.

Разработчики подчёркивают универсальность своей платформы, которая рассматривается как самостоятельный продукт. Такая гибкость конструкции даёт возможность варьировать модельный ряд без кардинальной переработки базовой технологии.