Российский электромобиль «Атом» прошел испытания в Арктике

Опубликовано 07 июля 2025, 09:271 мин.
Российский электромобиль «Атом» прошел испытания в АрктикеТесты на атомном ледоколе подтвердили надежность техники
Предсерийный прототип российского электромобиля «Атом» успешно прошел испытания в условиях Арктики во время экспедиции на атомном ледоколе «50 лет Победы». Тесты показали стабильную работу всех систем транспортного средства в экстремальных условиях.
© Атом
В ходе рейса участники экспедиции смогли познакомиться с техническими характеристиками новинки. Особый интерес вызвала проверка возможностей автомобиля на льду — высоковольтная система работала без сбоев, а заряд батареи уменьшился всего на 10% при активном использовании.
«Атом» оснащен отечественными компонентами, разработанными при участии «Росатома». Тяговая батарея обеспечивает запас хода до 500 км, а специальные системы отопления и охлаждения гарантируют надежную работу в разных температурных режимах.
Как отметили разработчики, арктическая экспедиция подтвердила готовность российского электромобиля к эксплуатации в северных регионах.