Российский электромобиль «Атом» прошел испытания в Арктике

В ходе рейса участники экспедиции смогли познакомиться с техническими характеристиками новинки. Особый интерес вызвала проверка возможностей автомобиля на льду — высоковольтная система работала без сбоев, а заряд батареи уменьшился всего на 10% при активном использовании.

«Атом» оснащен отечественными компонентами, разработанными при участии «Росатома». Тяговая батарея обеспечивает запас хода до 500 км, а специальные системы отопления и охлаждения гарантируют надежную работу в разных температурных режимах.

Как отметили разработчики, арктическая экспедиция подтвердила готовность российского электромобиля к эксплуатации в северных регионах.