Российский электропоезд «Финист» станет беспилотным

Разработка модификации, которая обеспечит возможность автономного хода, завершится в 2025 году, отметил Цылев.

«Финист» — новый российский электропоезд постоянного тока, созданный в качестве аналога поезда «Ласточка». Он оснащен отечественным тяговым оборудованием и способен достигать скорости до 160 км/ч, эффективно используя энергию при торможении. Состав включает пять вагонов и может разместить до 416 пассажиров. В вагонах можно зарядить свои мобильные устройства с использованием USB-розеток. Для удобства пассажиров в поезде предусмотрены увеличенное количество санитарных модулей с пеленальными столиками, а также места и подъемники для инвалидных колясок.