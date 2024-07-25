Российский электропоезд «Финист» станет беспилотным

Опубликовано 25 июля 2024, 18:36
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Российский электропоезд «Финист» станет беспилотнымРазработка завершится к 2025 году
Заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Алексей Цылев во время недавнего совещании в Совете Федерации сообщил, что отечественный поезд «Финист» станет беспилотным.
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Разработка модификации, которая обеспечит возможность автономного хода, завершится в 2025 году, отметил Цылев.
«Финист» — новый российский электропоезд постоянного тока, созданный в качестве аналога поезда «Ласточка». Он оснащен отечественным тяговым оборудованием и способен достигать скорости до 160 км/ч, эффективно используя энергию при торможении. Состав включает пять вагонов и может разместить до 416 пассажиров. В вагонах можно зарядить свои мобильные устройства с использованием USB-розеток. Для удобства пассажиров в поезде предусмотрены увеличенное количество санитарных модулей с пеленальными столиками, а также места и подъемники для инвалидных колясок.