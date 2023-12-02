Российский эндокринолог призвала не злоупотреблять мандаринами

Павлова отметила, что фрукт является сильным аллергеном и может нанести вред людям с гастритом или язвой желудка. Она также предупредила, что сок мандарина может оказать негативное воздействие на зубную эмаль, рекомендуя после их употребления прополоскать рот водой.

Хотя фрукты содержат мало калорий, согласно рекомендациям эксперта, следует употреблять не более пяти штук в день, постепенно, и предпочтительно после основного приема пищи. Мандарины, по словам Павловой, могут усилить аппетит, поэтому важно соблюдать меру в их потреблении.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.