Российский эндокринолог: сладости — не главная причина сахарного диабета

По словам эндокринолога, сладости в себе не несут угрозы для появления этого заболевания. Даже если питание человека включает в себя много сладких продуктов, при отсутствии избыточного веса или ожирения диабет не возникает.

Пронина подчеркнула, что при соблюдении суточной нормы калорий (2500 для мужчин и 2000 для женщин) потребление сладостей не повышает риск развития диабета.

Однако врач предупредила о том, что чрезмерное потребление сладких продуктов может повлечь за собой другие проблемы со здоровьем.

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