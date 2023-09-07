Российский генетик рассказала об уникальности рыжих

По словам Антонины Акименко, люди с рыжими волосами намного реже сталкиваются с дефицитом витамина D в организме, потому что в крови находится больше вещества отвечающего за витамин. Благодаря этому, люди с рыжими волосами эффективнее синтезируют свой витамин D. У обладателей рыжих волос эта способность выработалась эволюционно, в момент адаптации к проживанию в местах с малой освещенностью.

Но также есть негативная сторона рыжих волос, поскольку люди наиболее подвержены к ожогам и раку кожи. Поэтому следует использовать spf-крем на солнце, посоветовала врач-генетик.