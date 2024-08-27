Российский геосервис с ИИ обработал 500 млн кв. км космических снимков

Компания «Терра Тех», входящая в холдинг Роскосмоса, подводит итоги работы комплекса. Из обработанных данных 70 миллионов квадратных километров были переданы профильным ведомствам, а за это время было выполнено 5 тысяч заказов от двух тысяч пользователей из разных регионов страны.

Проект «Цифровая Земля» активно сотрудничает с Рослесхозом, МЧС и другими организациями. Совместно с Рослесинфоргом достигнут рост автоматизации анализа лесоизменений на более чем 70%. Нейросеть обнаруживает вырубки на 62% быстрее и на 12% точнее человека. Платформа также готовится к интеграции с новой федеральной информационной системой лесного комплекса Рослесхоза.