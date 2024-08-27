Российский геосервис с ИИ обработал 500 млн кв. км космических снимков

Опубликовано 27 августа 2024, 21:481 мин.
Российский геосервис с ИИ обработал 500 млн кв. км космических снимковРоскосмос рассказал о результатах работы геосервиса за пять лет
Российский геосервис «Цифровая Земля», использующий данные дистанционного зондирования Земли и технологии искусственного интеллекта (ИИ), достиг значительных результатов за пять лет работы. Площадь обработанных снимков составила 500 миллионов квадратных километров, что почти в 30 раз превышает территорию всей России.
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Компания «Терра Тех», входящая в холдинг Роскосмоса, подводит итоги работы комплекса. Из обработанных данных 70 миллионов квадратных километров были переданы профильным ведомствам, а за это время было выполнено 5 тысяч заказов от двух тысяч пользователей из разных регионов страны.
Проект «Цифровая Земля» активно сотрудничает с Рослесхозом, МЧС и другими организациями. Совместно с Рослесинфоргом достигнут рост автоматизации анализа лесоизменений на более чем 70%. Нейросеть обнаруживает вырубки на 62% быстрее и на 12% точнее человека. Платформа также готовится к интеграции с новой федеральной информационной системой лесного комплекса Рослесхоза.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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