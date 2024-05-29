Российский гиперспектрометр отправят на МКС для экологического мониторинга

По словам пресс-службе МФТИ, главной целью гиперспектрометра будет мониторинг уровня влажности почвы. Это важно для предотвращения угрозы сельскохозяйственным урожаям. Благодаря оперативной работе прибора, научные группы смогут быстро выявлять сухие зоны и принимать необходимые меры.

Планируется, что гиперспектрометр будет отправлен на МКС в конце мая, в рамках миссии «Прогресс МС-27». Он будет использоваться для множества задач, связанных с экологическим мониторингом, сельским хозяйством и лесным хозяйством.

Ученые отмечают, что прибор обладает широким спектром возможностей и сможет наблюдать за различными территориями, включая прибрежные зоны и участки сельского и лесного хозяйства. Кроме того, данные будут обрабатываться прямо на борту МКС, что значительно ускорит процесс анализа.