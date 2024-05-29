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В России
Опубликовано 29 мая 2024, 20:58
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Российский гиперспектрометр отправят на МКС для экологического мониторинга

Его отправят на станцию в конце мая
Российские ученые готовятся отправить на Международную космическую станцию (МКС) новейший гиперспектрометр. Этот прибор, разработанный специально для МКС, позволит оценивать уровень влаги на сельскохозяйственных землях и контролировать вырубку лесов.
Российский гиперспектрометр отправят на МКС для экологического мониторинга

© Ferra.ru

По словам пресс-службе МФТИ, главной целью гиперспектрометра будет мониторинг уровня влажности почвы. Это важно для предотвращения угрозы сельскохозяйственным урожаям. Благодаря оперативной работе прибора, научные группы смогут быстро выявлять сухие зоны и принимать необходимые меры.

Планируется, что гиперспектрометр будет отправлен на МКС в конце мая, в рамках миссии «Прогресс МС-27». Он будет использоваться для множества задач, связанных с экологическим мониторингом, сельским хозяйством и лесным хозяйством.

Ученые отмечают, что прибор обладает широким спектром возможностей и сможет наблюдать за различными территориями, включая прибрежные зоны и участки сельского и лесного хозяйства. Кроме того, данные будут обрабатываться прямо на борту МКС, что значительно ускорит процесс анализа.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#космос
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#МКС