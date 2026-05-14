Российский ИИ научили распознавать жесты в перчатках на производстве

Опубликовано 14 мая 2026, 19:32
Российский ИИ научили распознавать жесты в перчатках на производствеСистема работает при пыли и плохом свете за 0,1 секунды
Программисты Новгородского государственного университета (НовГУ) разработали программно-аппаратный комплекс для управления промышленной техникой и компьютерами с помощью жестов. Система использует алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) и обычную веб-камеру, пишут «Известия».
Один из разработчиков, старший преподаватель кафедры информационных технологий и систем Игорь Кулаков рассказал, что разработка способна распознавать движения рук в защитных перчатках при слабом освещении, пыли и зашумленном фоне. Точность распознавания достигает 90−95%, а время отклика составляет менее 0,1 секунды. Для управления пользователь подносит руку к камере, а комбинации пальцев заменяют клики мыши.
В основе решения лежит открытая библиотека компьютерного зрения, адаптированная под производственные условия. Систему предлагают применять в цехах, шахтах, при спасательных операциях, а также в медицине для бесконтактного управления снимками и 3D-моделями.