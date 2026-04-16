Российский ИИ научился находить поддельные документы

Разработка обнаруживает изображения, сгенерированные моделями ChatGPT, Midjourney, Grok, Stable Diffusion и еще более чем двадцатью другими. Система анализирует структуру документов, выявляя статистические аномалии, артефакты, признаки коллажирования и вставки символов. Всего проверяется более 600 параметров.

По словам разработчиков, современные технологии позволяют создавать подделки, визуально неотличимые от оригинала, причем без специальных навыков. Это явление называют «демократизацией фрода». Решение уже тестируется в банках и микрофинансовых организациях, которые наиболее подвержены таким атакам. Система также оценивает качество документа, чтобы избежать необоснованных отказов клиентам.