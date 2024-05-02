Российский ИИ научился оценивать стоимость акций

Система анализирует финансовую отчетность технологических компаний, выделяет группы по схожести, находит аналогичные активы и строит прогнозы. Основная особенность — использование DCF-модели, которая помогает выявить недооцененные и переоцененные активы, а также составить оптимальный инвестиционный портфель.

Эксперты утверждают, что новый сервис открывает совершенно новые возможности для профессиональных инвесторов. Благодаря автоматизации процессов и использованию передовых алгоритмов, оценка стоимости акций становится более точной и эффективной.

Помимо этого, разработчики акцентируют внимание на академической основе проекта. Алгоритмы системы учитывают научные аспекты ценообразования, отсеивая случайные факторы и улучшая качество анализа.