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В России
Опубликовано 02 мая 2024, 20:02
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Российский ИИ научился оценивать стоимость акций

Справедливо
Экономисты из Петербургского филиала Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) внедрили инновационный сервис, использующий искусственный интеллект для оценки справедливой стоимости акций. По словам руководителя проекта, Юрия Ичкитидзе, это первая система своего рода, которая автоматизирует сложные расчёты, сохраняя при этом высокое качество моделей.
Российский ИИ научился оценивать стоимость акций

© Ferra.ru

Система анализирует финансовую отчетность технологических компаний, выделяет группы по схожести, находит аналогичные активы и строит прогнозы. Основная особенность — использование DCF-модели, которая помогает выявить недооцененные и переоцененные активы, а также составить оптимальный инвестиционный портфель.

Эксперты утверждают, что новый сервис открывает совершенно новые возможности для профессиональных инвесторов. Благодаря автоматизации процессов и использованию передовых алгоритмов, оценка стоимости акций становится более точной и эффективной.

Помимо этого, разработчики акцентируют внимание на академической основе проекта. Алгоритмы системы учитывают научные аспекты ценообразования, отсеивая случайные факторы и улучшая качество анализа.