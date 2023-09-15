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23:00, 15 сентября 2023
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Российский ИИ продолжил расшифровывать древние рукописи

ИИ расшифровывает текст на тибетском и старописьменном монгольском языках

Российский искусственный интеллект продолжил расшифровывать древние рукописи, которые находятся в Центре восточных рукописей и ксилографов.

Российский ИИ продолжил расшифровывать древние рукописи

© Ferra

Данным процессом работы по внедрению искусственного интеллекта в расшифровки памятников письменного наследия, занимаются Специалисты Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ).

Исследования начались при поддержке председателя СО РАН академика Валентина Николаевича Пармона и академика Александра Михайловича Сергеева в 2021 году. В первую очередь расшифровывают письменности и текст на тибетском и старописьменном монгольском языках.

Здесь можно выделить две основные задачи. Во-первых, оптическое распознавание символов, то есть приведение сканов документов в машиночитаемый вид, который на следующем этапе позволяет компьютерным образом обработать текст и, самое главное, осуществлять полнотекстовый поиск на языке оригинала. Во-вторых, это машинный перевод — с языка оригинала на заданный язык, в нашем случае это русский.

Олег Сергеевич Ринчинов
Доктор исторических и кандидат физико-математических наук
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