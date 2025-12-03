Российский ИИ ускорил прогноз штормов в Арктике в 50 раз

Система создает высокодетальный прогноз для акваторий Баренцева и Карского морей. Она обучена на данных, полученных с помощью гидродинамической модели WRF за период с 2015 по 2021 год. Разработка позволяет выявлять штормы и вихри, которые не фиксируются глобальными метеорологическими моделями из-за их низкого пространственного разрешения, отметили в пресс-службе МФТИ.

В ходе тестирования ИИ точно спрогнозировал общие колебания погоды в 2022 и 2023 годах, а также воспроизвел новоземельскую бору — опасный холодный ветер, представляющий угрозу для судоходства. Результаты работы нейросети практически полностью совпали с расчетами эталонной модели WRF.