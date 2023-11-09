Российский IT спустя 1.5 года санкций: что теперь будет

Согласно консалтинговой компании Strategy Partners, которая является ведущей в России, до 2030 года продажи отечественного ПО будут расти в среднем на 31% в год, и его доля на рынке составит до 90%. Также в России принят закон, обязующий государственные органы и компании перейти на российское ПО к 2025 году. Это подчеркивает важность импортозамещения в IT-сфере.

По словам эксперта, коммерческие организации тоже будут переходить на отечественное ПО вслед за государственными органами и компаниями.