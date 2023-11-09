В России
21:50, 09 ноября 2023
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Российский IT спустя 1.5 года санкций: что теперь будет

На удовлетворение спроса на IT-решений потребуется около 4-5 лет

Генеральный директор студии разработки цифровых решений для бизнеса OASIS App и стартап-академии Products School Климент Кузьмин рассказал об отечественной IT - сфере спустя 1,5 года санкций и том, что можно ожидать в будущем.

Российский IT спустя 1.5 года санкций: что теперь будет

© Ferra.ru

По словам Климента Кузьмина, с начала прошлого года более 200 вендоров IT-решений покинули российский рынок, что стало причиной для беспокойство в отечественном бизнесе. Однако ситуация постепенно стабилизировалась. Некоторые компании продолжили продажу лицензий напрямую отечественным фирмам, хотя официально они покинули российский рынок, а некоторые продолжают быть доступными через параллельный импорт.

Эти события подтолкнули российский рынок IT-решений к активному развитию.

Но, самое главное, события прошлого года подтолкнули отечественный рынок IT-решений к быстрому росту и развитию. Согласно данным опросов, около 60% отечественных компаний уже так или иначе используют отечественное ПО, а полностью перейти на него готовы около 80%.

Климент Кузьмин
Генеральный директор студии разработки цифровых решений для бизнеса OASIS App и стартап-академии Products School

Однако российские разработки пока не могут удовлетворить спрос и, по оценкам, на это потребуется еще 4-5 лет. Это даёт возможность отечественным компаниям укрепить свои позиции на рынке, добавил Кузьмин.

Если за это время иностранные компании не вернутся на рынок, то он будет для них потерян. В перспективе российский бизнес сможет от этого только выиграть, потому что переход на отечественный софт защитит их от любых непредвиденных ситуаций.

Климент Кузьмин
Генеральный директор студии разработки цифровых решений для бизнеса OASIS App и стартап-академии Products School

Согласно консалтинговой компании Strategy Partners, которая является ведущей в России, до 2030 года продажи отечественного ПО будут расти в среднем на 31% в год, и его доля на рынке составит до 90%. Также в России принят закон, обязующий государственные органы и компании перейти на российское ПО к 2025 году. Это подчеркивает важность импортозамещения в IT-сфере.

По словам эксперта, коммерческие организации тоже будут переходить на отечественное ПО вслед за государственными органами и компаниями.

На мой взгляд, коммерческие структуры, в большинстве своем, тоже последуют их примеру. Это было бы сделано уже сейчас, если бы отечественные компании могли в полном объеме предоставить аналоги западного ПО.

Климент Кузьмин
Генеральный директор студии разработки цифровых решений для бизнеса OASIS App и стартап-академии Products School

Таким образом российская IT-индустрия становится одним из наиболее перспективных направлений для создания новых бизнесов и развития существующих, предлагая множество возможностей для создания новых продуктов и сервисов, отметил Климент Кузьмин.

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