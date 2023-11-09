Российский IT спустя 1.5 года санкций: что теперь будет

Российский IT спустя 1.5 года санкций: что теперь будетНа удовлетворение спроса на IT-решений потребуется около 4-5 лет
Генеральный директор студии разработки цифровых решений для бизнеса OASIS App и стартап-академии Products School Климент Кузьмин рассказал об отечественной IT - сфере спустя 1,5 года санкций и том, что можно ожидать в будущем.
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По словам Климента Кузьмина, с начала прошлого года более 200 вендоров IT-решений покинули российский рынок, что стало причиной для беспокойство в отечественном бизнесе. Однако ситуация постепенно стабилизировалась. Некоторые компании продолжили продажу лицензий напрямую отечественным фирмам, хотя официально они покинули российский рынок, а некоторые продолжают быть доступными через параллельный импорт.
Эти события подтолкнули российский рынок IT-решений к активному развитию.
Но, самое главное, события прошлого года подтолкнули отечественный рынок IT-решений к быстрому росту и развитию. Согласно данным опросов, около 60% отечественных компаний уже так или иначе используют отечественное ПО, а полностью перейти на него готовы около 80%.
Однако российские разработки пока не могут удовлетворить спрос и, по оценкам, на это потребуется еще 4-5 лет. Это даёт возможность отечественным компаниям укрепить свои позиции на рынке, добавил Кузьмин.
Если за это время иностранные компании не вернутся на рынок, то он будет для них потерян. В перспективе российский бизнес сможет от этого только выиграть, потому что переход на отечественный софт защитит их от любых непредвиденных ситуаций.
Согласно консалтинговой компании Strategy Partners, которая является ведущей в России, до 2030 года продажи отечественного ПО будут расти в среднем на 31% в год, и его доля на рынке составит до 90%. Также в России принят закон, обязующий государственные органы и компании перейти на российское ПО к 2025 году. Это подчеркивает важность импортозамещения в IT-сфере.
По словам эксперта, коммерческие организации тоже будут переходить на отечественное ПО вслед за государственными органами и компаниями.
На мой взгляд, коммерческие структуры, в большинстве своем, тоже последуют их примеру. Это было бы сделано уже сейчас, если бы отечественные компании могли в полном объеме предоставить аналоги западного ПО.
Таким образом российская IT-индустрия становится одним из наиболее перспективных направлений для создания новых бизнесов и развития существующих, предлагая множество возможностей для создания новых продуктов и сервисов, отметил Климент Кузьмин.