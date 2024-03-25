Российский холдинг KMZ начал производство подшипников для мощных двигателей

Управляющий директор холдинга, Михаил Даниленко, отметил важность этого шага. Он подчеркнул, что помимо установки подшипников на собственные изделия, KMZ готов предоставить их и другим заказчикам. Кроме того, холдинг располагает крупным испытательным комплексом, который играет ключевую роль в проверке качества продукции.

Для реализации этого проекта пришлось провести ряд оперативных мероприятий, включая организацию производства вкладышей, развертывание литейного производства и приобретение дополнительного оборудования. Даниленко отметил, что развитие отечественного производства данных подшипников — важный шаг к уменьшению зависимости от внешних поставщиков и обеспечению независимости страны в этой стратегически важной области.