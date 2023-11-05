Российский космический аппарат отправят за пределы Солнечной системы

На марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия", Кошлаков представил этот проект, в котором будет задействован самый мощный плазменный двигатель в мире, разработанный и созданный Центром Келдыша. По словам Кошлакова, этот двигатель способен работать "непрерывно долгие годы", что делает его идеальным выбором для миссии в глубокий космос.

Плазменные двигатели, также известные как двигатели на эффекте Холла, являются электрическими ракетными двигателями и предлагают ряд преимуществ, включая низкий расход топлива и длительное время функционирования. Эти двигатели имеют большую тягу по сравнению с ионными двигателями, что делает их привлекательным выбором для межпланетных исследований.