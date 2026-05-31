Российский космонавт отметил удобство робота ERA для работ на МКС

Опубликовано 31 мая 2026, 17:591 мин.
Российский космонавт отметил удобство робота ERA для работ на МКСМанипулятор помогает экономить силы экипажа
Космонавт Андрей Федяев в рамках связи с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом сообщил об успешном применении роботизированного манипулятора ERA для перемещения членов экипажа между модулями Международной космической станции (МКС). По его словам, технология позволяет снизить физическую нагрузку во время работы в открытом космосе.
Федяев отметил, что во время перемещения на манипуляторе космонавтам не требуется самостоятельно преодолевать расстояние между участками станции. Это дает возможность сохранить силы и использовать время для отдыха во время перехода.
Робот ERA уже был задействован при выполнении поставленной задачи, которая завершилась успешно. Космонавт выразил надежду, что подобный способ перемещения будет использоваться и в дальнейшем.