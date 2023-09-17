Российский космонавт рассказал о самом необычном на борту МКС

Российский космонавт рассказал о самом необычном на борту МКСДискомфорт, который несравним с “земными ощущениями”
Российский космонавт Константин Борисов в своем Telegram-канале ответил на вопрос: “Что самое непривычное, когда попадаешь на борт МКС?
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Космонавт рассказал, что самое непривычное, это отсутствие ориентиров «верх» и «низ».
Для меня самое непривычное – отсутствие ориентиров класса «верх» и «низ». У нас есть пол, он покрашен в более темный цвет, так человеку привычнее ориентироваться. Но вот справа от меня - отсек ПхО, это перекресток, из которого можно двигаться вверх, вниз, влево и вправо. А когда выбрал один из четырех путей, тебе нужно повернуться по крену, чтобы сориентироваться лицом на пол.
Константин Борисов добавил, что вдоль стены можно лететь, но для мозга это непривычно и приводит к дискомфорту, который несравним с “земными ощущениями”