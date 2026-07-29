Российский космонавт рассказал о сложностях обучения ИИ для работы на МКС

Одной из основных сложностей стала работа с голосовыми командами. Система должна распознавать сложную техническую терминологию, сочетание русского и английского языков, а также учитывать постоянный фоновый шум на станции, который достигает около 60 дБ.

Космонавт отметил, что решения, созданные для использования на Земле, требуют дополнительной адаптации к условиям космического полета. После завершения обучения и тестирования искусственный интеллект планируется использовать в качестве помощника экипажа.