Российский космонавт рассказал о сложностях обучения ИИ для работы на МКС

Опубликовано 29 июля 2026, 20:281 мин.
Российский космонавт рассказал о сложностях обучения ИИ для работы на МКССистему адаптируют к условиям орбиты
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сообщил, что разработчики продолжают обучение искусственного интеллекта (ИИ) для работы на Международной космической станции (МКС). По его словам, программное обеспечение проходит испытания, а полученные на орбите результаты уже переданы специалистам на Землю для дальнейшего анализа.
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Одной из основных сложностей стала работа с голосовыми командами. Система должна распознавать сложную техническую терминологию, сочетание русского и английского языков, а также учитывать постоянный фоновый шум на станции, который достигает около 60 дБ.
Космонавт отметил, что решения, созданные для использования на Земле, требуют дополнительной адаптации к условиям космического полета. После завершения обучения и тестирования искусственный интеллект планируется использовать в качестве помощника экипажа.
Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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