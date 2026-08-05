В России
Опубликовано 05 августа 2026, 20:29
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Российский квадрокоптер с ИИ научили искать незарегистрированные суда

Дрон испытали на соревновании «Архипелаг-2026»
В компании «Геоскан» сообщила, что образовательный квадрокоптер «Пионер мини — 2» с бортовым искусственным интеллектом (ИИ) впервые применили для поиска незарегистрированных судов. Испытания прошли в Нижнем Новгороде в рамках инженерного соревнования «Интеллектуальный мониторинг водных объектов».
Российский квадрокоптер с ИИ научили искать незарегистрированные суда

© Ferra.ru

Дрон самостоятельно облетал акваторию, распознавал макеты маломерных судов, определял их цвет, наличие регистрационной маркировки и нахождение в разрешенной зоне. Система выявляла незарегистрированные объекты и те, что вышли за границы. Квадрокоптер фотографировал объекты, подсчитывал их и возвращался на старт.

По словам заместителя генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниила Золотника, такие навыки важны для инженеров, способных работать с физическим ИИ на реальном оборудовании. Участники соревнований начинали с блочного программирования и переходили к созданию собственных нейросетевых алгоритмов. Подготовка таких специалистов нужна уже сейчас.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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