Российский квадрокоптер с ИИ научили искать незарегистрированные суда

Дрон самостоятельно облетал акваторию, распознавал макеты маломерных судов, определял их цвет, наличие регистрационной маркировки и нахождение в разрешенной зоне. Система выявляла незарегистрированные объекты и те, что вышли за границы. Квадрокоптер фотографировал объекты, подсчитывал их и возвращался на старт.

По словам заместителя генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниила Золотника, такие навыки важны для инженеров, способных работать с физическим ИИ на реальном оборудовании. Участники соревнований начинали с блочного программирования и переходили к созданию собственных нейросетевых алгоритмов. Подготовка таких специалистов нужна уже сейчас.