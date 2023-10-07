Российский нарколог рассказал об опасности народных методов борьбы с похмельем

По словам Даниила Петрова, к ухудшению работы органов, сердца и сгущению крови могут привести занятие физической нагрузкой или поход в баню. Рекомендуется прогуляться на свежем воздухе.

Как сказал врач, не стоит пить нестероидные лекарства самостоятельно, особенно при головной боли, так как при похмелье, поскольку боль имеет другую природу. Лучше принимать спазмолитические препараты.