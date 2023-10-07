Российский нарколог рассказал об опасности народных методов борьбы с похмельем

Российский нарколог рассказал об опасности народных методов борьбы с похмельемЛучше прогуляться на свежем воздухе
Главный врач Клиники доктора Исаева, психиатр-нарколог Даниил Петров в интервью с «Мослентой» рассказал об опасности народных методов борьбы с похмельем.
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Врача посоветовал в случае плохого самочувствия не пить алкоголь, не ходить в бани и не заниматься физической нагрузкой.
Организм во время похмелья переживает катастрофу, поэтому ему нужен покой. Советы в духе "заняться физическим трудом" или "сходить в баню, попариться как следует" чреваты серьезными осложнениями. Принятый накануне алкоголь уже сгустил кровь и повысил риск тромбообразования.
По словам Даниила Петрова, к ухудшению работы органов, сердца и сгущению крови могут привести занятие физической нагрузкой или поход в баню. Рекомендуется прогуляться на свежем воздухе.
Как сказал врач, не стоит пить нестероидные лекарства самостоятельно, особенно при головной боли, так как при похмелье, поскольку боль имеет другую природу. Лучше принимать спазмолитические препараты.
Нужно упомянуть о самом распространенном способе избавления от похмелья — алкоголь. При том, что после новой порции алкоголя может наступить кратковременное улучшение самочувствия, ситуация может ухудшиться в дальнейшем и привести к развитию алкогольной зависимости. Поэтому опохмеление алкоголем — самый опасный метод.
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