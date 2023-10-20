Российский научный центр агроэкологии станет международным

Это решение было объявлено на научно-практической конференции "Агролесомелиорация и защитное лесоразведение - история и перспективы развития" в ФНЦ, на которой собрались более 500 ученых и представителей научных и образовательных организаций из 30 регионов России, а также из разных стран, включая Китай, Монголию, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Белоруссию.

Решение о международном статусе ФНЦ принято с целью содействия российским ученым в продвижении их разработок за пределы страны. Особое внимание будет уделено климатическим проблемам, лесовосстановлению, и обогащению почвы. Такой статус позволит сотрудникам ФНЦ разрабатывать методики и технологии для воссоздания утраченных экосистем и их поддержания.

Решение поддержано специальным представителем президента России по вопросам климата, Русланом Эдельгериевым, который выразил необходимость такого шага для решения климатических проблем. Заместитель губернатора Волгоградской области ​​Анна Писемская также подтвердила готовность региона поддержать статус международного центра.