Российский научный центр агроэкологии станет международным

Российский научный центр агроэкологии станет международнымРешение поддержал представитель президента России по вопросам климата
Федеральный научный центр (ФНЦ) агроэкологии Российской академии наук, расположенный в Волгограде, готовится стать международным, пишет ТАСС.
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Это решение было объявлено на научно-практической конференции "Агролесомелиорация и защитное лесоразведение - история и перспективы развития" в ФНЦ, на которой собрались более 500 ученых и представителей научных и образовательных организаций из 30 регионов России, а также из разных стран, включая Китай, Монголию, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Белоруссию.
Решение о международном статусе ФНЦ принято с целью содействия российским ученым в продвижении их разработок за пределы страны. Особое внимание будет уделено климатическим проблемам, лесовосстановлению, и обогащению почвы. Такой статус позволит сотрудникам ФНЦ разрабатывать методики и технологии для воссоздания утраченных экосистем и их поддержания.
Решение поддержано специальным представителем президента России по вопросам климата, Русланом Эдельгериевым, который выразил необходимость такого шага для решения климатических проблем. Заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская также подтвердила готовность региона поддержать статус международного центра.