Российский плавучий университет отправился в новую экспедицию

Это второй этап арктической экспедиции в рамках проекта в текущем сезоне. Первый этап проходил с 15 июля по 3 августа с другой научной группой.

Экспедиция, проходящая с 10 по 29 сентября, имеет как научное, так и образовательное значение. Опытные ученые передадут свои знания и навыки будущим поколениям морских исследователей в ходе практического обучения.

В состав научной группы входят 17 человек, в том числе опытные ученые и отобранные студенты из различных научно-исследовательских и образовательных учреждений. Основной задачей экспедиции является изучение атлантических водных масс в районе впадины Святой Анны - важнейшей области, связанной с потеплением Арктики. Исследователи изучат гидрофизическую структуру и пути движения атлантических вод в проливе Фрама и Баренцевом море.

Данные, полученные в ходе экспедиции, помогут оценить процессы перемешивания и теплообмена в этих водных массах. Кроме того, будут описаны количественные и качественные характеристики планктонных сообществ в исследуемых районах и определена зависимость экосистем от гидрофизических условий. Специалисты также изучат степень загрязнения исследуемых районов морским мусором и микропластиком.

В рамках образовательной программы научная группа проведет серию лекций и семинаров, посвященных исследовательским задачам экспедиции. Студенты и аспиранты пройдут обучение работе с приборами и вспомогательным оборудованием, научатся планировать полевые измерения, собирать и интерпретировать полевые данные.