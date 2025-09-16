Российский препарат от рака мозга испытают за два года

Опубликовано 16 сентября 2025, 17:421 мин.
Российский препарат от рака мозга испытают за два годаУчёные разработали вирусное средство для лечения опухолей
Специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН подготовили документы для клинических испытаний нового препарата против рака головного мозга. В основе средства — генетически модифицированный вирус осповакцины, который способен избирательно поражать опухолевые клетки.
По словам заведующего лабораторией биотехнологии Владимира Рихтера, исследования могут занять около двух лет. В настоящее время завершена первая фаза испытаний этого же препарата для лечения рака молочной железы. Отчёт по её результатам передан в Минздрав.
Препарат создан на базе вирусного штамма, используемого в противооспенной вакцине. Учёные модифицировали два гена, чтобы усилить иммунный ответ и повысить противоопухолевую активность. Доклинические испытания показали, что средство эффективно подавляет развитие основной опухоли, не повреждая здоровые ткани.
Разработка ведётся совместно с центром «Вектор» и компанией «Онкостар».