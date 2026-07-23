Российский препарат «Сибкордия» получил регистрацию для лечения лейкоза

Опубликовано 23 июля 2026, 18:491 мин.
Российский препарат «Сибкордия» получил регистрацию для лечения лейкозаПроизводство лекарства полностью локализовано в РФ
Минздрав России зарегистрировал препарат «Сибкордия» (вамотиниб), предназначенный для лечения взрослых пациентов с хроническим миелоидным лейкозом в хронической фазе. Лекарство применяется при устойчивости к предыдущей терапии, ее непереносимости, а также при наличии мутации T315I. Начало экспортных поставок «Сибкордии» запланировано на 2028 год.
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Разработчиком препарата выступила группа компаний «Фармасинтез». Производственный цикл полностью организован в России: субстанцию выпускает «БратскХимСинтез», а готовую форму, упаковку и контроль качества проводят на площадке «Фармасинтез-Норд» в Санкт-Петербурге.
Регистрация прошла по процедуре условного допуска для инновационных препаратов, при которой после выхода лекарства продолжается сбор данных об эффективности и безопасности. Клинические исследования проводились в нескольких странах.