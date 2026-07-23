Российский препарат «Сибкордия» получил регистрацию для лечения лейкоза

Разработчиком препарата выступила группа компаний «Фармасинтез». Производственный цикл полностью организован в России: субстанцию выпускает «БратскХимСинтез», а готовую форму, упаковку и контроль качества проводят на площадке «Фармасинтез-Норд» в Санкт-Петербурге.

Регистрация прошла по процедуре условного допуска для инновационных препаратов, при которой после выхода лекарства продолжается сбор данных об эффективности и безопасности. Клинические исследования проводились в нескольких странах.