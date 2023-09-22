Российский проект воссоздания мамонтовых степей представят на конференции ООН

Российский проект воссоздания мамонтовых степей представят на конференции ООНКонференция пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах
Исполнительный директор Благотворительного фонда Андрея Мельниченко Елена Чернышкова рассказала журналистам, что проект "Плейстоценовый парк" по воссозданию экосистемы мамонтовых, который разработали в Якутии представят на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, пишет ТАСС.
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Фонд Андрея Мельниченко и Плейстоценовый парк ... работают совместно с недавних пор. Один из первых шагов в нашем сотрудничестве - это представление проекта "Плейстоценовый парк" на главной климатической конференции мира - COP-28 в Дубае.
Как рассказал директор парка Никиты Зимов, уже транспортированы в Якутию бизоны и овцебыки, купленные при поддержке фонда. Бизоны привезены из Дании, а овцебыки из ямальского природного парка "Ингилор".
Конференция пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 30 ноября по 12 декабря.