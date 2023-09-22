Российский проект воссоздания мамонтовых степей представят на конференции ООН

Как рассказал директор парка Никиты Зимов, уже транспортированы в Якутию бизоны и овцебыки, купленные при поддержке фонда. Бизоны привезены из Дании, а овцебыки из ямальского природного парка "Ингилор".

Конференция пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 30 ноября по 12 декабря.