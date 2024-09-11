Российский пылеподавитель снизит затраты в 10 раз

Пылеподавитель представляет собой жидкий раствор, содержащий биополимеры и микроорганизмы. После распыления на загрязненные поверхности раствор связывает мелкие частицы пыли и образует тонкую пленку, предотвращая их выветривание и выдувание. Раствор не токсичен и включает бактерии, которые перерабатывают пленку вместе с грязью, сообщили в пресс-службе.

Испытания показали, что жидкость эффективна как для улиц, так и для промышленных объектов. По словам Екатерины Литвиновой, одного из авторов разработки, продукт также можно использовать в качестве удобрения для растений.