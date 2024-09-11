Российский пылеподавитель снизит затраты в 10 раз

Опубликовано 11 сентября 2024, 16:021 мин.
Российский пылеподавитель снизит затраты в 10 разНовый раствор из растительных компонентов эффективно борется с пылью
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали пылеподавитель на основе растительных компонентов, который обойдется в 10 раз дешевле своих зарубежных аналогов.
© Ferra.ru
Пылеподавитель представляет собой жидкий раствор, содержащий биополимеры и микроорганизмы. После распыления на загрязненные поверхности раствор связывает мелкие частицы пыли и образует тонкую пленку, предотвращая их выветривание и выдувание. Раствор не токсичен и включает бактерии, которые перерабатывают пленку вместе с грязью, сообщили в пресс-службе.
Испытания показали, что жидкость эффективна как для улиц, так и для промышленных объектов. По словам Екатерины Литвиновой, одного из авторов разработки, продукт также можно использовать в качестве удобрения для растений.