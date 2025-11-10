Российский разработчик Kvadra создаст десктопную ОС

Новая ОС ориентирована на организации, которым важно встроить решения в существующую IT-инфраструктуру и поддерживать работу с корпоративными приложениями. Производитель отмечает, что kvadraOS должна работать с популярными системами управления инфраструктурой и обеспечивать унификацию с другими продуктами бренда, включая kvadraBIOS и kvadraOS mobile, сообщили в пресс-службе компании.

В настоящее время операционная система проходит внутренние испытания. Этот этап необходим для подготовки к пилотным внедрениям у корпоративных заказчиков.