Российский «реактор будущего» получит уникальный модуль Росатома

Важной частью проекта «Прорыв» является инновационный реактор на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. В 2023 году на площадке ОДЭК были завершены работы по бетонированию конструкций шахты реактора и монтажу опорной плиты, что является значительным прогрессом.

Этот проект направлен на создание новой технологической платформы с замкнутым ядерным топливным циклом, решая проблемы обращения и хранения отработанного ядерного топлива.

Впервые в мировой практике на одной площадке будут созданы АЭС с «быстрым» реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Эта система обеспечит практически автономную работу, снизив зависимость от внешних поставок энергоресурсов.