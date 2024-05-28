Российский «реактор будущего» получит уникальный модуль Росатома

Опубликовано 28 мая 2024, 11:15
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Российский «реактор будущего» получит уникальный модуль РосатомаСтроительство будет завершено в этом году
Росатом намерен завершить строительство и запустить уникальный модуль по созданию ядерного топлива в Северске до конца 2024 года. Этот модуль, в рамках проекта «Прорыв», будет находиться на площадке Опытного демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК). Строительство этого объекта является ключевым моментом в развитии мировой атомной отрасли.
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Важной частью проекта «Прорыв» является инновационный реактор на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. В 2023 году на площадке ОДЭК были завершены работы по бетонированию конструкций шахты реактора и монтажу опорной плиты, что является значительным прогрессом.
Этот проект направлен на создание новой технологической платформы с замкнутым ядерным топливным циклом, решая проблемы обращения и хранения отработанного ядерного топлива.
Впервые в мировой практике на одной площадке будут созданы АЭС с «быстрым» реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Эта система обеспечит практически автономную работу, снизив зависимость от внешних поставок энергоресурсов.