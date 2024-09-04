Российский робот Марфа успешно прошел лунные испытания с задержкой сигнала

Цель эксперимента состояла в проверке, насколько человек может адаптироваться к задержке сигнала, характерной для связи с Луной. Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров отметил, что операторы успешно справились с задачей, показывая высокую точность и эффективность взаимодействия с объектами через робота Марфа даже при значительной задержке.