Российский робот Марфа успешно прошел лунные испытания с задержкой сигнала

Опубликовано 04 сентября 2024, 20:111 мин.
Российский робот Марфа успешно прошел лунные испытания с задержкой сигналаДо четырех секунд
НПО «Андроидная техника» совместно с Роскосмосом провело успешные испытания робота Марфа, управляемого с Земли с задержкой до четырех секунд, что имитирует условия работы на Луне. Испытания, проведенные в сотрудничестве с Центром подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК) и Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения (ЦНИИмаш) показали, что операторы быстро адаптируются к задержке, эффективно управляя роботом.
© Ferra.ru
Цель эксперимента состояла в проверке, насколько человек может адаптироваться к задержке сигнала, характерной для связи с Луной. Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров отметил, что операторы успешно справились с задачей, показывая высокую точность и эффективность взаимодействия с объектами через робота Марфа даже при значительной задержке.