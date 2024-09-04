В России
Опубликовано 04 сентября 2024, 20:11
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Российский робот Марфа успешно прошел лунные испытания с задержкой сигнала

До четырех секунд
НПО «Андроидная техника» совместно с Роскосмосом провело успешные испытания робота Марфа, управляемого с Земли с задержкой до четырех секунд, что имитирует условия работы на Луне. Испытания, проведенные в сотрудничестве с Центром подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК) и Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения (ЦНИИмаш) показали, что операторы быстро адаптируются к задержке, эффективно управляя роботом.
Российский робот Марфа успешно прошел лунные испытания с задержкой сигнала

© Ferra.ru

Цель эксперимента состояла в проверке, насколько человек может адаптироваться к задержке сигнала, характерной для связи с Луной. Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров отметил, что операторы успешно справились с задачей, показывая высокую точность и эффективность взаимодействия с объектами через робота Марфа даже при значительной задержке.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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