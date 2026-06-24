Российский самолет МС-21−310 показал дальность полета более 3800 километров

Опубликовано 24 июня 2026, 14:351 мин.
Российский самолет МС-21−310 показал дальность полета более 3800 километровСамолет проходит испытания
Самолет МС-21−310, разработанный компанией «Яковлев» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех), в ходе серии испытательных полетов подтвердил дальность свыше 3800 километров. Полеты выполнялись с нагрузкой, эквивалентной 175 пассажирам.
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Испытания проходили по профилю, приближенному к реальной эксплуатации. По итогам зафиксировано соблюдение расчетных параметров по топливу, включая резервный запас для ухода на запасной аэродром. Также проверялась работа самолета при отказе одного из двигателей, при этом взлетные характеристики остались в пределах нормы.
В компании отметили, что самолет продолжает сертификационные летные испытания. Ранее в ходе тестов были подтверждены параметры взлета и скороподъемности, а также стабильная работа систем в различных режимах полета.