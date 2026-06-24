Российский самолет МС-21−310 показал дальность полета более 3800 километров

Испытания проходили по профилю, приближенному к реальной эксплуатации. По итогам зафиксировано соблюдение расчетных параметров по топливу, включая резервный запас для ухода на запасной аэродром. Также проверялась работа самолета при отказе одного из двигателей, при этом взлетные характеристики остались в пределах нормы.

В компании отметили, что самолет продолжает сертификационные летные испытания. Ранее в ходе тестов были подтверждены параметры взлета и скороподъемности, а также стабильная работа систем в различных режимах полета.