Российский самолет МС-21 получил разрешение на перевозку 211 пассажиров

Эксперты ПАО «Яковлев» успешно провели проверку на аварийную эвакуацию на МС-21, что привело к одобрению главного изменения к сертификату типа со стороны Росавиации. Теперь самолет может перевозить на борту до 211 пассажиров с членами экипажа при максимальной плотности компоновки салона.

Результаты испытаний показали высокую эффективность эвакуации — процесс занял всего 81,7 секунды, что быстрее предусмотренных норм безопасности. Это одобрение позволит поставлять МС-21 авиакомпаниям во всех вариантах компоновки, в том числе наиболее вместительные.