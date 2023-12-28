Российский самолет МС-21 получил разрешение на перевозку 211 пассажиров

Российский самолет МС-21 получил разрешение на перевозку 211 пассажировПосле проведенных успешных испытаний
Самолет МС-21, разработанный ОАК Ростех, получил одобрение на перевозку максимального числа пассажиров — до 211 человек, после проведения успешных испытаний на эвакуацию и соответствия нормам безопасности.
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Эксперты ПАО «Яковлев» успешно провели проверку на аварийную эвакуацию на МС-21, что привело к одобрению главного изменения к сертификату типа со стороны Росавиации. Теперь самолет может перевозить на борту до 211 пассажиров с членами экипажа при максимальной плотности компоновки салона.
Результаты испытаний показали высокую эффективность эвакуации — процесс занял всего 81,7 секунды, что быстрее предусмотренных норм безопасности. Это одобрение позволит поставлять МС-21 авиакомпаниям во всех вариантах компоновки, в том числе наиболее вместительные.