Российский самолет МС-21 получит укороченную версию

Мантуров отметил, что в рамках подготовки к серийному производству идет финализация внешнего вида самолета. Он добавил, что укороченная версия позволит сохранить исходные параметры дальности полета при загрузке 140−150 пассажиров.

Отметим, что вопрос о стоимости нового лайнера еще не определен. Мантуров пояснил, что конечная цена будет зависеть от лизинговой ставки и всех затрат на производство, а также будет сопоставима с ценами на зарубежные самолеты.