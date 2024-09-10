Российский самолет МС-21 получит укороченную версию

Опубликовано 10 сентября 2024, 16:051 мин.
Российский самолет МС-21 получит укороченную версиюНовая модификация позволит улучшить весовые характеристики самолета
Российский самолет МС-21 может получить укороченную версию с уменьшенным фюзеляжем. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Новая модификация предполагает сокращение фюзеляжа на одну секцию, что позволит авиакомпаниям более эффективно использовать лайнер, учитывая его улучшенные весовые характеристики.
Мантуров отметил, что в рамках подготовки к серийному производству идет финализация внешнего вида самолета. Он добавил, что укороченная версия позволит сохранить исходные параметры дальности полета при загрузке 140−150 пассажиров.
Отметим, что вопрос о стоимости нового лайнера еще не определен. Мантуров пояснил, что конечная цена будет зависеть от лизинговой ставки и всех затрат на производство, а также будет сопоставима с ценами на зарубежные самолеты.