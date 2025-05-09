Российский самолет МС-21 прибыл в Жуковский для сертификационных испытаний

Опубликовано 09 мая 2025, 18:231 мин.
Российский самолет МС-21 прибыл в Жуковский для сертификационных испытанийПо программе импортозамещения
Первый опытный экземпляр среднемагистрального самолета МС-21 прибыл в Жуковский для проведения сертификационных испытаний. Самолет, оснащенный новыми российскими системами, совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Москву на аэродром ЛИИ им. М. М. Громова.
Полет, продолжавшийся 6 часов и 8 минут, проходил на высоте 11 000 метров со скоростью до 800 км/ч. За штурвалом находился усиленный экипаж, состоящий из летчиков-испытателей, среди которых Герои России Олег Кононенко и Роман Таскаев.
МС-21 является первым из двух самолетов, которые примут участие в летных испытаниях в рамках программы импортозамещения. Ранее этот самолет с зарубежными системами уже проходил испытания с отечественными двигателями ПД-14, разработанными Объединенной двигателестроительной корпорацией Ростеха.
На борту установлены новейшие российские системы, включая бортовое радиоэлектронное оборудование, навигационные системы и гидравлические установки.