Российский самолет МС-21 прибыл в Жуковский для сертификационных испытаний

Полет, продолжавшийся 6 часов и 8 минут, проходил на высоте 11 000 метров со скоростью до 800 км/ч. За штурвалом находился усиленный экипаж, состоящий из летчиков-испытателей, среди которых Герои России Олег Кононенко и Роман Таскаев.

МС-21 является первым из двух самолетов, которые примут участие в летных испытаниях в рамках программы импортозамещения. Ранее этот самолет с зарубежными системами уже проходил испытания с отечественными двигателями ПД-14, разработанными Объединенной двигателестроительной корпорацией Ростеха.

На борту установлены новейшие российские системы, включая бортовое радиоэлектронное оборудование, навигационные системы и гидравлические установки.