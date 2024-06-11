Российский самолет Superjet-100 приступил к сертификационным испытаниям

Экипаж самолета, состоящий из опытных летчиков и инженеров, успешно выполнил полет продолжительностью 2,5 часа. В ходе полета было проведено 15 испытательных режимов, не зафиксировано никаких отказов оборудования.

Этап испытаний включает около 200 полетов до конца 2025 года. В настоящее время в программе участвует один самолет, но к нему присоединятся еще два образца, когда они будут готовы к полетам на двигателях ПД-8.

Заместитель генерального директора ОАК Андрей Богинский по гражданской авиации отметил, что выполнение испытаний позволит гарантировать безопасность пассажиров Superjet-100, для которого уже поступили заказы на более 150 самолетов.