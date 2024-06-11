Российский самолет Superjet-100 приступил к сертификационным испытаниям

Опубликовано 11 июня 2024, 23:36
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Российский самолет Superjet-100 приступил к сертификационным испытаниямДо конца 2025 года
Опытный образец ближнемагистрального самолета Superjet-100, разработанный ПАО «Яковлев», начал сертификационные летные испытания. Первый полет, проведенный на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова, был посвящен проверке отечественной топливной системы.
Экипаж самолета, состоящий из опытных летчиков и инженеров, успешно выполнил полет продолжительностью 2,5 часа. В ходе полета было проведено 15 испытательных режимов, не зафиксировано никаких отказов оборудования.
Этап испытаний включает около 200 полетов до конца 2025 года. В настоящее время в программе участвует один самолет, но к нему присоединятся еще два образца, когда они будут готовы к полетам на двигателях ПД-8.
Заместитель генерального директора ОАК Андрей Богинский по гражданской авиации отметил, что выполнение испытаний позволит гарантировать безопасность пассажиров Superjet-100, для которого уже поступили заказы на более 150 самолетов.