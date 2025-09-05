Российский самолёт SJ-100 совершил первый полёт в Комсомольске-на-Амуре

Опубликовано 05 сентября 2025, 15:091 мин.
Российский самолёт SJ-100 совершил первый полёт в Комсомольске-на-АмуреЛайнер построен по серийным технологиям с отечественными комплектующими
Первый полностью импортозамещённый самолёт SJ-100, изготовленный по серийным технологиям, успешно поднялся в воздух с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. Машина оснащена российскими системами, включая двигатели ПД-8 производства Объединённой двигателестроительной корпорации. Полет продолжительностью около часа прошёл в штатном режиме.
© Объединенная авиастроительная корпорация
Самолёт построен с использованием обновлённого фюзеляжа и десятков отечественных систем, заменяющих иностранные аналоги. В настоящее время в производстве находятся ещё 24 серийные машины различной степени готовности.
Для организации серийного производства проведено техническое перевооружение предприятий, включая внедрение нового отечественного оборудования. Разработчикам совместно с Росавиацией удалось сертифицировать модифицированный планер и технологии его изготовления, что позволило начать производство по серийной документации.