Российский самолёт SJ-100 совершил первый полёт в Комсомольске-на-Амуре

Самолёт построен с использованием обновлённого фюзеляжа и десятков отечественных систем, заменяющих иностранные аналоги. В настоящее время в производстве находятся ещё 24 серийные машины различной степени готовности.

Для организации серийного производства проведено техническое перевооружение предприятий, включая внедрение нового отечественного оборудования. Разработчикам совместно с Росавиацией удалось сертифицировать модифицированный планер и технологии его изготовления, что позволило начать производство по серийной документации.