Российский школьник научил нейросеть распознавать эмоции на фотографиях

Школьник использовал библиотеку PyTorch и обучил сверточную нейросеть на датасете FER-2013. В нем собраны черно-белые изображения лиц размером 48 на 48 пикселей с семью эмоциями: гнев, отвращение, страх, радость, грусть, удивление и нейтральное состояние. Для удобства Дмитрий создал приложение, куда загружается фото, а программа выдает результат, отметил в департаменте.

Не все снимки в датасете были четкими и крупными, а редкость некоторых эмоций усложняла обучение. Автор решил проблему стабильности, добавив отключение нейронов. Среди дальнейших планов: повышение точности через ResNet, интеграция видеоаналитики и адаптация алгоритма к различным условиям освещенности.