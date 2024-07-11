Российский смартфон Р-ФОН начнут продвигать за рубежом

Опубликовано 11 июля 2024, 12:16
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Российский смартфон Р-ФОН начнут продвигать за рубежомУстройство прошел тестирование
Фонд Развития Краснодарского края успешно завершил тестирование российского смартфона Р-ФОН, работающего на операционной системе РОСА Мобайл. Смартфон отличается высокой безопасностью передачи данных и удобством использования, что особенно важно для внешнеэкономической деятельности. В планах фонда продвижение устройства за рубежом.
Организация бизнес-миссий и презентаций инвестиционного потенциала региона является одним из приоритетов Фонда. Российский смартфон Р-ФОН будет активно продвигаться на международных рынках, включая страны-партнеры по БРИКС, ШОС, СНГ и ЕАЭС.
Смартфон и операционная система РОСА Мобайл разработаны российскими специалистами с акцентом на безопасность данных. Продукт поддерживает широкий набор сервисов, включая почту, календарь, офисные приложения и облачное хранилище данных, обеспечивая высокую производительность и удобство работы.
Илья Шакалов, генеральный директор Фонда развития Краснодарского края, подчеркнул, что Р-ФОН соответствует современным требованиям безопасности и функциональности.