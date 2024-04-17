Российский спутник «Аист-2Д» завершил миссию после восьми лет на орбите

Специалисты Роскосмоса отмечают важность работы «Аиста-2Д», который следил за разрушениями инфраструктуры, выявлял незаконную добычу полезных ископаемых, а также отслеживал природные катастрофы, такие как пожары и наводнения.

Сейчас команда инженеров продолжает работу над новым проектом — космическим комплексом для дистанционного зондирования Земли под названием «Аист». Он будет состоять из двух малых спутников «Аист-2Т» и будет способен делать стереоскопические снимки земной поверхности, добавили в госкорпорации.