Российский спутник «Аист-2Д» завершил миссию после восьми лет на орбите

Опубликовано 17 апреля 2024, 09:24
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Российский спутник «Аист-2Д» завершил миссию после восьми лет на орбитеОн сделал более 93 миллионов квадратных километров снимков
В госкорпорации Роскосмос сообщили, что спутник дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д» завершил свою миссию после более чем восьми лет активной работы. Запущенный в 2016 году, он сделал более 93 миллионов квадратных километров снимков, помогая в мониторинге различных событий на планете.
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Специалисты Роскосмоса отмечают важность работы «Аиста-2Д», который следил за разрушениями инфраструктуры, выявлял незаконную добычу полезных ископаемых, а также отслеживал природные катастрофы, такие как пожары и наводнения.
Сейчас команда инженеров продолжает работу над новым проектом — космическим комплексом для дистанционного зондирования Земли под названием «Аист». Он будет состоять из двух малых спутников «Аист-2Т» и будет способен делать стереоскопические снимки земной поверхности, добавили в госкорпорации.