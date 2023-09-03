Российский стоматолог: как состояние зубов влияет на здоровье

Ротовая полость является входом в пищеварительную и дыхательную системы, что делает ее первой линией защиты от токсических веществ, вирусов, бактерий и микроорганизмов. Это означает, что изменения в полости рта могут свидетельствовать об общих проблемах со здоровьем. Специалисты-стоматологи могут обнаружить симптомы или признаки различных заболеваний даже раньше, чем об этом узнает пациент.

Например, обесцвеченные пятна в полости рта могут быть симптомами таких заболеваний, как корь, скарлатина или ишемическая болезнь сердца. Язвы, например афтозные, могут быть связаны с герпесом, лейкемией, железодефицитной анемией и даже ВИЧ. Образование покрытия или налета в полости рта может быть связано с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) или хронической сердечной недостаточностью.

Трещины на языке или губах могут свидетельствовать о диабете или проблемах со щитовидной железой, а заболевания десен могут быть связаны с гипертонией, заболеваниями печени или побочными эффектами лекарств.

Поэтому поддержание здоровья полости рта путем регулярного посещения стоматолога, соблюдения правил гигиены, сбалансированного питания и здорового образа жизни может способствовать общему благополучию.

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