Российский студент разработал программу для анализа работы сердца и легких

Особенность программы — способность анализировать состояние пациента не только в покое, но и при различных нагрузках. Это позволяет отслеживать, как сердце и сосуды реагируют на физическую активность, стресс или изменение положения тела. Система фиксирует изменения частоты сердечных сокращений, артериального давления и распределения кровотока.

В пресс-службе отметили, что программа оценивает взаимосвязь между работой сердца, сосудов и дыхательной системы. Такой подход дает более точную картину состояния организма по сравнению с традиционными измерениями давления и пульса.

Сейчас программное обеспечение проходит процедуру регистрации в Роспатенте.