Российский студент создал ПО для эксплуатации зданий

Опубликовано 10 апреля 2024, 16:56
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Российский студент создал ПО для эксплуатации зданийОснованное на BIM-технологиях
Студент второго курса факультета информационных технологий Московского политехнического университета разработал программное обеспечение Inwors для управления строительными объектами на этапе эксплуатации. Это приложение, основанное на BIM-технологиях, предназначено для эффективного контроля состояния зданий.
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Проект Петра Птушкина, который получил поддержку вуза и компании-партнера КСУТО, призван упростить и цифровизировать процесс управления строениями после завершения строительства. Внедрение передовых цифровых решений на этом этапе поможет сделать процесс управления зданиями более эффективным и прозрачным.
Inwors уже вызвал интерес экспертов и был представлен высшим должностным лицам в строительной отрасли. Проект активно поддерживается как в государственном, так и в муниципальном уровнях. Вместе с компанией-партнером, разрабатывающей комплексную систему управления техническим обслуживанием, студент стремится цифровизировать и автоматизировать процессы обслуживания зданий.