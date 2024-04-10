Российский студент создал ПО для эксплуатации зданий

Проект Петра Птушкина, который получил поддержку вуза и компании-партнера КСУТО, призван упростить и цифровизировать процесс управления строениями после завершения строительства. Внедрение передовых цифровых решений на этом этапе поможет сделать процесс управления зданиями более эффективным и прозрачным.

Inwors уже вызвал интерес экспертов и был представлен высшим должностным лицам в строительной отрасли. Проект активно поддерживается как в государственном, так и в муниципальном уровнях. Вместе с компанией-партнером, разрабатывающей комплексную систему управления техническим обслуживанием, студент стремится цифровизировать и автоматизировать процессы обслуживания зданий.