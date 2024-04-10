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В России
Опубликовано 10 апреля 2024, 16:56
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Российский студент создал ПО для эксплуатации зданий

Основанное на BIM-технологиях
Студент второго курса факультета информационных технологий Московского политехнического университета разработал программное обеспечение Inwors для управления строительными объектами на этапе эксплуатации. Это приложение, основанное на BIM-технологиях, предназначено для эффективного контроля состояния зданий.
Российский студент создал ПО для эксплуатации зданий

© Ferra.ru

Проект Петра Птушкина, который получил поддержку вуза и компании-партнера КСУТО, призван упростить и цифровизировать процесс управления строениями после завершения строительства. Внедрение передовых цифровых решений на этом этапе поможет сделать процесс управления зданиями более эффективным и прозрачным.

Inwors уже вызвал интерес экспертов и был представлен высшим должностным лицам в строительной отрасли. Проект активно поддерживается как в государственном, так и в муниципальном уровнях. Вместе с компанией-партнером, разрабатывающей комплексную систему управления техническим обслуживанием, студент стремится цифровизировать и автоматизировать процессы обслуживания зданий.

Источник:CNews
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#разработка
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#строительство
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#ПО
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#технологии