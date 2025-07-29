Российский студент создал умный дрон для сельского хозяйства

Разработка отличается от аналогов доступной ценой — около 120 тысяч рублей за базовую версию, что в 2−3 раза дешевле коммерческих моделей. Это делает дрон привлекательным для небольших фермерских хозяйств. Кроме экономии средств, технология сокращает расход химикатов и уменьшает вредное воздействие на окружающую среду.

Дрон имеет модульную конструкцию и работает на открытом программном обеспечении. Его можно модернизировать, добавляя новые функции: метеомониторинг, интеграцию с агроскаутингом или системы компьютерного зрения.

Проект стал дипломной работой Максима, который планирует продолжить его развитие в магистратуре.