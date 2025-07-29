Российский студент создал умный дрон для сельского хозяйства

Опубликовано 29 июля 2025, 21:021 мин.
Российский студент создал умный дрон для сельского хозяйстваАппарат точечно распыляет удобрения с помощью ИИ
Максим Лабеев, выпускник Уфимского государственного нефтяного университета, разработал уникальный сельскохозяйственный дрон. Беспилотник оснащён нейросетью, которая анализирует состояние полей и точечно распыляет удобрения или пестициды только на поражённые участки.
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Разработка отличается от аналогов доступной ценой — около 120 тысяч рублей за базовую версию, что в 2−3 раза дешевле коммерческих моделей. Это делает дрон привлекательным для небольших фермерских хозяйств. Кроме экономии средств, технология сокращает расход химикатов и уменьшает вредное воздействие на окружающую среду.
Дрон имеет модульную конструкцию и работает на открытом программном обеспечении. Его можно модернизировать, добавляя новые функции: метеомониторинг, интеграцию с агроскаутингом или системы компьютерного зрения.
Проект стал дипломной работой Максима, который планирует продолжить его развитие в магистратуре.