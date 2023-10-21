Российский телескоп завершил полный обзор плоскости Млечного пути

Российская рентгеновская обсерватория, снабженная двумя телескопами - российским ART-XC и немецким eROSITA, проводила полный обзор неба с декабря 2019 года по март 2022 года, находясь на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли в точке Лагранжа L2.

Основной целью ART-XC было исследование галактической плоскости Млечного пути с использованием жестких рентгеновских лучей. Телескоп сканировал плоскость в квадратах размером около 3x3 градуса, перемещаясь примерно на градус каждый день.

Это исследование позволило обнаружить объекты с экстремальным энерговыделением, такие как двойные системы с нейтронными звездами и черными дырами, остатки сверхновых и другие.

Телескоп ART-XC столкнулся с трудностями, такими как недостаточная яркость объектов в жестких рентгеновских лучах и поглощение на межзвездной пыли и газе, но все же сумел преодолеть эти препятствия и продемонстрировать дальние и тусклые объекты Млечного пути.