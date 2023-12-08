Российский телескоп завершит очередной обзор неба в рентгеновском диапазоне

Ранее телескоп ART-XC временно приостановил обзор всего неба из-за пересмотра научной программы обсерватории "Спектр-РГ". Это произошло после перевода немецкого телескопа eROSITA в спящий режим в феврале 2022 года.

Создание новой программы наблюдений позволило максимально эффективно использовать возможности телескопа ART-XC. За полтора года обсерватория провела точечные исследования, а также завершила полный обзор галактики Млечный Путь.