Российский токамак станет первым демонстрационным термоядерным реактором

Опубликовано 30 сентября 2025, 20:491 мин.
Российский токамак станет первым демонстрационным термоядерным реакторомРазработка Росатома сосредоточит ключевые технологии синтеза
Российский токамак с реакторными технологиями станет первым демонстрационным термоядерным реактором. Об этом заявил представитель Росатома Виктор Ильгисонис на Всероссийской конференции по диагностике высокотемпературной плазмы.
© Ferra.ru
Эксперт пояснил, что хотя в мире существуют разные проекты термоядерного синтеза, именно токамаки имеют принципиальное преимущество. Их конструкция позволяет одной и той же конфигурации тока и магнитного поля одновременно обеспечивать и нагрев, и удержание плазмы. Другие системы требуют раздельного решения этих задач.
Токамак (тороидальная камера с магнитными катушками) стал международным термином. В 2021 году в Курчатовском институте состоялся физический пуск обновлённой установки Т-15МД. Эта научная работа направлена на развитие технологий управляемого термоядерного синтеза.
Российская установка объединит комплекс инновационных решений, необходимых для практического использования термоядерного синтеза.