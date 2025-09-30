Российский токамак станет первым демонстрационным термоядерным реактором

Эксперт пояснил, что хотя в мире существуют разные проекты термоядерного синтеза, именно токамаки имеют принципиальное преимущество. Их конструкция позволяет одной и той же конфигурации тока и магнитного поля одновременно обеспечивать и нагрев, и удержание плазмы. Другие системы требуют раздельного решения этих задач.

Токамак (тороидальная камера с магнитными катушками) стал международным термином. В 2021 году в Курчатовском институте состоялся физический пуск обновлённой установки Т-15МД. Эта научная работа направлена на развитие технологий управляемого термоядерного синтеза.

Российская установка объединит комплекс инновационных решений, необходимых для практического использования термоядерного синтеза.