Российский транспондер для платных дорог прошел испытания

Опубликовано 26 июля 2024, 14:34
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Российский транспондер для платных дорог прошел испытанияУже изготовлена первая партия
Компания «Научное оборудование», резидент новосибирского технопарка, импортозаместила транспондер для проезда по платным дорогам, который не имеет аналогов в России. По словам управляющего партнера компании Павла Федорова, заказчиком разработки выступил Росавтодор.
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После ухода иностранного поставщика в 2022 году Росавтодор начал работу над созданием российского аналога. Новый транспондер обеспечивает беспроводное соединение с пунктами проезда на платных дорогах и других объектах ограниченного доступа. Он способен обеспечивать безостановочный проезд на скорости до 200 км/ч и обладает санкционно-устойчивой компонентной базой. Все ключевые элементы связи являются полностью российскими, отметил Федоров.
Первая партия из 100 тыс. изделий уже изготовлена и находится у контрактного производителя. Стоимость нового транспондера сопоставима с зарубежными аналогами.