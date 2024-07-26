Российский транспондер для платных дорог прошел испытания

После ухода иностранного поставщика в 2022 году Росавтодор начал работу над созданием российского аналога. Новый транспондер обеспечивает беспроводное соединение с пунктами проезда на платных дорогах и других объектах ограниченного доступа. Он способен обеспечивать безостановочный проезд на скорости до 200 км/ч и обладает санкционно-устойчивой компонентной базой. Все ключевые элементы связи являются полностью российскими, отметил Федоров.

Первая партия из 100 тыс. изделий уже изготовлена и находится у контрактного производителя. Стоимость нового транспондера сопоставима с зарубежными аналогами.