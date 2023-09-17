Российский ученый: космический мусор становится опасным для спутников

По словам Бориса Шустова, в последнее время количество спутниковых систем увеличилось, каждая обслуживает сотни-тысячи спутников. Например, в планах Starlink до 100 тысяч спутников на низкой орбите.

От большого количества спутников вырастает вероятность столкновений между друг другом, но и между космическим мусором, который уже находится на орбите.

Ученый рассказал, что в стране планируется разработать проект под названием "Млечный путь", который будет состоять из десятков наземных телескопов и группировки спутников. Разработка нацелена на контролирования космического мусора, который находится на околоземной орбите. Также система будет изучать космическую погоду и астероидно-кометную опасность.

Ученый также указал на то, что сейчас рассматривается вопрос о том, что в каждом спутнике должен быть двигатель с топливом, чтобы на последних стадиях жизни аппарата было возможным увести его с орбиты.

Подробнее можно узнать в интервью "Интерфакс".