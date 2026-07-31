В России
Опубликовано 31 июля 2026, 23:17
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Российский ученый объяснил, почему звезды мерцают на ночном небе

Причина связана с земной атмосферой
Эффект мерцания звезд возникает из-за неоднородности и турбулентности земной атмосферы. Воздушные потоки, перепады температуры и изменения плотности воздуха преломляют и рассеивают свет, из-за чего звезды могут быстро менять яркость и оттенок, пишет ТАСС.
Российский ученый объяснил, почему звезды мерцают на ночном небе

© Ferra.ru

По словам ведущего инженера обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета Михаила Маслова, звезды кажутся точечными объектами, поскольку находятся на огромном расстоянии. Их угловой размер настолько мал, что атмосферные возмущения становятся хорошо заметны для наблюдателя. Даже современные телескопы не способны различить большинство звезд в виде дисков.

Планеты мерцают значительно слабее, так как их угловой размер больше. Интенсивность эффекта также зависит от высоты объекта над горизонтом и погодных условий. Чем ниже звезда находится над горизонтом, тем больший слой атмосферы проходит ее свет и тем сильнее проявляются преломление, дисперсия и атмосферная рефракция, добавил Маслов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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