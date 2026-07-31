Российский ученый объяснил, почему звезды мерцают на ночном небе

По словам ведущего инженера обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета Михаила Маслова, звезды кажутся точечными объектами, поскольку находятся на огромном расстоянии. Их угловой размер настолько мал, что атмосферные возмущения становятся хорошо заметны для наблюдателя. Даже современные телескопы не способны различить большинство звезд в виде дисков.

Планеты мерцают значительно слабее, так как их угловой размер больше. Интенсивность эффекта также зависит от высоты объекта над горизонтом и погодных условий. Чем ниже звезда находится над горизонтом, тем больший слой атмосферы проходит ее свет и тем сильнее проявляются преломление, дисперсия и атмосферная рефракция, добавил Маслов.