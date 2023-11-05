Российский ученый опровергнул образование гигантских трещин на Солнце

В начале ноября, появилась информация о появлении каньона на Солнце после извержения магнитной нити, который, якобы, имел ширину около 10 тысяч километров и длину в десять раз больше.

Однако, по словам Филиппова, это представление ошибочно. То, что многие называют трещинами на Солнце, на самом деле представляет собой светящиеся облака. В частности, он пояснил, что темные линии, видимые на некоторых изображениях Солнца, чаще всего представляют собой протуберанцы, светящиеся облака, видимые на границе солнечного диска.

Филиппов также уточнил, что если явление, на поверхности Солнца, кажется темным, то оно именуется солнечными волокнами. Эти волокна состоят из сгустков плазмы и иногда теряют солнечное равновесие, что может привести к их быстрому поднятию, взрыву и образованию выбросов, которые двигаются в межпланетном пространстве.